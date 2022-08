Peque Valdez tendría otra oportunidad en El Águila.

Directiva emplumada optaría por darle continuidad al novel manejador mexicano, pero hay que cobijarlo más, dijo Jesús “Chino” Valdez, Director Deportivo de El Águila de Veracruz.

“La decisión del mánager no es solo mía, tenemos que tener reunión con el dueño del equipo; hay falta de manager en México, no es de quitamos al Peque y encontramos; no es así. He tratado de decirle a los dueños esta situación, tenemos que ser valientes y ayudarle al Peque a crecer; inclusive hasta de coach de banca hay escasez, Juan José Pacho es mi compadre, manager exitoso y yo quise traerlo este año y lo llamó el Gobierno de Sinaloa y prefirió quedarse”.

“A mí me gustó mucho la plática, él reconoció sus errores sin que yo se los dijera, y ya vamos de gané, reconociendo lo que se hace bien y lo que se hace mal. Valdez va de coach al Pacífico con los Algodoneros de Guasave. De mi parte yo pienso que si debe tener otra oportunidad aquí, cobijarlo un poco mejor con el cuerpo técnico y sobre todo mejorar el club, creo que dentro de su desesperación era la frustración con la rotación abridora pues era David Reyes”.

Agregó: “Si a Giansanti lo podemos hacer mexicano será un dolor de cabeza menos en el club y podemos traer a alguien a abrir juegos acá. Hay algunos equipos que ya hicieron su análisis, ya tengo las listas de esos equipos; estamos ya trabajando pero no tenemos muchas monedas de campo, qué tipo de negociaciones podemos hacer? préstamos o lo que sea necesario”, indicó el directivo emplumado.

Una de las áreas en donde la directiva del equipo admite que deben reforzarse mejor y trabajar para conseguir mejores brazos, es el departamento de pitcheo.

El Águila de Veracruz es un equipo que no tiene roster completo todavía, no hubo draft, tuvimos que comprar peloteros y tenemos que ponernos inventivos, El Águila ha jugado con 10 jugadores prestados las dos temporadas», dijo.

Cuestionado sobre sí deportivamente, el equipo emplumado retrocedió en lugar de avanzar; “Chino” Valdez lo aceptó y explicó:

“Los números son fríos y sí lo vemos de esa manera se tiene que decir sí; hay cosas internas porque la ropa sucia se tiene que lavar en casa, esta fue más complicada que la primera temporada, en cuestiones de finanzas, nuestro róster estuvo congelado toda la temporada, no pudimos hacer movimientos, con todo y eso se hizo un tremendo trabajo, nosotros somos un equipo bebé en la liga, calificar fue un triunfo (…) tenemos cosas como el zurdito Márquez y si la Liga no hace algo extraño, él debe ser el Novato del Año”.

“Tenemos un jardinero central que el año pasado fue novato, Héctor Mora consolidando el veracruzano, Alán Espinoza como de los mejores receptores de la Liga”, enfatizó el directivo.

