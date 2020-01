Pepe Reina deja Milán y llega al Aston Villa.

El equipo inglés anunció este lunes que el portero español jugará en sus filas cedido por el Milan italiano para lo que queda de temporada.

Reina, de 37 años y campeón del mundo con la selección española en 2010, vio el domingo desde la grada la derrota del Aston Villa por 6-1 ante el Manchester City.

Aquí el comunicado oficial del Milán:

El guardameta español llega al club de Birmingham para paliar las necesidades en esa demarcación del equipo después de que el internacional inglés Tom Heaton fuera descartado por lesión para el resto de la temporada.

El suplente de Heaton, Jed Steer, también está de baja por lesión.

Reina regresa a Inglaterra, ya que disputó 394 partidos con el Liverpool entre 2005 y 2013 antes de fichar por el Bayern Múnich, tras una cesión al Nápoles italiano.

“Con el fichaje de Pepe hemos conseguido un jugador con una gran experiencia en la Premier League”, afirma el técnico del Aston Villa, Dean Smith.

Aston Villa recibió a Pepe Reina:

“A principios de verano buscábamos un portero experimentado y trajimos a Tom Heaton.

Por desgracia, su lesión lo ha descartado para el resto de la temporada, pero Pepe encaja en nuestro criterio no sólo por su experiencia sino también por sus cualidades de líder”, agrega.

Con esta foto el Milán lo despidió.

En tanto, el Aston Villa, posteó en sus redes varias fotografías.



