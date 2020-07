Pep Guardiola arremete contra Arsenal. El fin de semana pasado, Arsenal eliminó sorpresivamente a Manchester City de la FA Cup y avanzó a la final de este certamen, lo que no cayó muy bien para el técnico de los Citizens. Josep Guardiola expresó en rueda de prensa, tras el partido, que respeta lo que hace dentro del campo su rival, sin embargo, fuera de la cancha ese equipo no merece su respeto.

“Los rivales siempre merecen mi respeto. Tengo respeto por todo lo que está haciendo el Arsenal en el campo, pero no mucho por lo que hace fuera de él”, mencionó Pep, en una declaración que pasó desapercibida desde el sábado, pero que fue retomada este día en la prensa inglesa.

Según algunos medios británicos, el peculiar mensaje que envió el entrenador catalán a Arsenal radica en la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de permitir al City participar en la próxima edición de la Champions League; pese a que violó las reglas del ‘Fair Play Financiero’ de la UEFA.

Los Gunners habrían sido uno de ocho equipos de la Premier League que firmaron una carta en la que lamentaban que el castigo de dos años sin jugar competiciones de la UEFA haya sido revocado por el TAS. Este polémico fallo desató una serie de críticas; desde José Mourinho, estratega de Tottenham, hasta Javier Tebas, presidente de LaLiga, dieron a conocer su repudio al perdón recibido por City.

