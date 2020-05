Peleadora de MMA Karla Almaguer busca alternativas.

Javier Tello/El Dictamen.

Las Artes Marciales Mixtas o MMA (Mixed Martial Arts) se han visto afectadas también durante la contingencia por COVID-19 por la suspensión de eventos y competencias y por cierre temporal de espacios de entrenamiento y enseñanza de las mismas.

Karla Almaguer es una peleadora veracruzana internacional de MMA y Muay Thai que debutó el pasado año en el circuito profesional.

Ha practicado deporte durante su desarrollo personal pasando por ballet, atletismo, gimnasia y ahora su pasión, MMA y Muay Thai.

Es entrenadora certificada de acondicionamiento físico y fue la primera veracruzana en pelear e integrarse a la empresa Combate Américas en 2019.

Ahora por la actual situación ha buscado a través de grupos de Facebook opciones para salir adelante al no poder competir por el momento.

“Estoy intercambiando entrenamientos por despensas, pido ayuda, un trueque a cambio de entrenamientos personalizados en línea de acondicionamiento físico”, indicó la atleta.

Comentó que ha encontrado buena respuesta y apoyo de la ciudadanía veracruzana a través de las redes sociales para poder mantenerse en medio de la situación.

“Mi iniciativa de apoyar a la ciudadanía es por la falta de alumnos. La falta económica ya que se renta una casa y se tienen que pagar varias cosas”.

“Ahorita estamos en ceros por lo que sucede ahorita debido al COVID. No se ha podido abrir el gimnasio, la gente que conozco ahorita si está siguiendo las reglas”.

“La respuesta es buena, es algo difícil pues no todos están acostumbrados a hacer ejercicio, me he dado cuenta de que no todos tienen ese hábito”.

“Toman un hábito cuando un doctor se los dice, el deporte es algo que debes de tener a diario y así evitar muchas enfermedades”, manifestó.

Karla es una atleta de alto rendimiento y se ha mantenido fuerte con mucha disciplina en sus entrenamientos; aunque reconoce que el Coronavirus por momentos la ha tambaleado anímicamente.

“Me ha pegado un poco en lo emocional, por el mismo motivo de que hay que pagar cosas, todos tenemos que salir por el pan de cada día”.

“Es difícil estar sin un peso, sin comida, ya me pasó ahorita y pues se siente feo. Te pega en lo emocional bastante, pero me mantiene de píe los planes a futuro”, subrayó.

Declaró que tenía planeado un inicio en 2020 muy bueno pues a finales de abril tendría su segunda pelea profesional y otras dos en Muay Thai que serían en el extranjero.

Informó que sus próximos objetivos son los de representar a México a nivel internacional en 2 eventos, uno en un mundial en Inglaterra. Y el otro en un Panamericano a celebrarse en Ecuador en el que competiría en categoría de 48 a 50 kilos a nivel profesional.

También dijo tener la intención de ir a Estados Unidos y hacer su primera pelea de Muay Thai allá una vez pasado todo el problema actual.

Por último Karla Almaguer pidió públicamente una audiencia con el ejecutivo estatal pues desea que el gobierno pueda apoyar a las micro y pequeñas empresas. Que están sufriendo los efectos de la inactividad económica debido a la contingencia sanitaria imperante por el COVID-19, respuesta que dijo hasta ahora no ha encontrado en las autoridades municipales.

