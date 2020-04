Peleadora de MMA da una paliza a un acosador en la calle. La cuarentena ha traído momentos memorable de solidaridad y de apoyo entre las sociedad. Pero también no has dejado escenas chuscas e increíbles, en su mayoría realizada por gente que busca la manera de entretenerse en su hogar. Sin embargo, la historia más increíble la protagonizó María Ribeiro, peleadora de la MMA, quien detuvo a un hombre que la acosaba.

La brasileña relató que salió en compañía de su cuñada a buscar alimentos, en Mato Grosso, cuando fueron sorprendidas por un individuo que se bajó de su bicicleta para exponerse delante de ellas.

“Mi cuñada y yo nos estábamos preparando para ir a la tienda de comestibles cuando un hombre se bajó de su bicicleta y comenzó a exponerse, haciendo gestos. Le regañamos, pero no fue suficiente. Luego, salió corriendo y decidimos detenerlo. Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia, mi vecindario es muy amigable para los niños. Tener a este tipo suelto no era bueno”, declaró Ribeiro.

Peleadora de MMA da una paliza a un acosador en la calle; la atleta lo persiguió y lo sometió

La luchadora de artes marciales mixtas aseguró que el agresor intentó huir, empero, para su mala fortuna, fue alcanzado por María, quien lo sometió con las tácticas empleadas durante los combates de esta disciplina.

“Lo alcancé y luché contra él, lo mantuve allí. Desafortunadamente para él yo soy una peleadora y sé exactamente qué hacer en estas situaciones. Intentó salir de eso, diciendo que tenía algo de carne en sus pantalones, pero tenemos testigos. No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario, y también lo hice por ellas. No me sentiría en paz conmigo mismo si no hubiera tratado de atraparlo”, agregó.

