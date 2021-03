Peleado torneo de la Liga Roberto Oropeza González.

En primer lugar tras cinco jornadas en la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González, poco a poco empiezan a asomar la cabeza los equipos que van a convertirse en los grandes favoritos para ceñirse la corona del Campeonato de Liga de la temporada 2020-21.

Mientras que al menos 50 partidos, entre ellos algunos amistosos, son los que tiene programado para este fin de semana la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González correspondiente a la jornada 6, mismos que se ponen en marcha a partir de este viernes en las distintas canchas y en las diferentes categorías, desde la Biberón hasta a Premier.

Pero a la fecha y tras cinco jornadas celebradas, hay equipos que poco a poco se van enfilando a dominar la categoría.

Biberón: 1.- Charales F.C., 9 puntos; 2.- Gremen F.C., 6 puntos; 3.- CEFOR Palmitas, 6 puntos. Infantil “BB”. 1.- Real Jr. Veracruz, 9 puntos; 2.- Pumas Veracruz, 6 puntos; 3.- Tiburones Vista Mar, 3 unidades. Infantil “B”: 1.- La Moderna, 12 puntos; 2.- Escuela Chivas Veracruz, 9 puntos; 3.- Tiburones Vista Mar, 9 unidades.

En consecuencia la Infantil “A”: 1.- Escuela Chivas Veracruz, 12 unidades; 2.- Gallos Pro Veracruz, 9 puntos; 3.- Tiburones Vista Mar, 7 unidades.

Juvenil “A”: 1.- CEFOR Pachuca Veracruz, 15 unidades; 2.- Atlético Vera Norte 12 puntos; Gallos Pro Veracruz, 9 unidades. Juvenil “B”: 1.- Academia Delfines Veracruz, 12 puntos; 2.- CEFOR Pachuca Veracruz, 12 puntos; 3.- Club Cuervos Secc. 9 12 unidades.

Juvenil “C”: 1.- FC Villa Rica, 13 unidades, 2.- Tiburones Vista Mar, 13 puntos; 3.- Legión Extranjera, 13 unidades. Premier: 1.- Deportivo Rivadeneyra, 13 unidades; 2.- CEFOR Palmitas, 10 puntos; Academia de Futbol Profesional, 9 unidades.

Liga de Desarrollo

A partir de este sábado se pone en marcha la segunda jornada de la Liga de Desarrollo Oropeza. Son cuatro partidos los programados para este sábado, tres de la categoría Sub 19 y uno más de la Sub 23.

Además en el campo La Gloria de Úrsulo Galván, F.C Gallos Pro vs SIME FC a las 10 horas de la Sub 19; en La Planiza a las 12 horas, CEFAR Delfines en contra de Atlético Jamapa de la Sub 19; en Santa Rita a las 14 horas, Peñaba Rivera vs Bulldogs Trigal en la Sub 19; y en el campo El Cedro a las 14 horas CEFOR Palmitas vs Academia de Futbol Profesional de la Sub 23.

Finalmente para el domingo, en el campo 4 de la Primavera a las 13 horas, CEFOR Palmitas vs Gallos Pro Veracruz de la Sub 19; y en el campo El Chiquitete a las 14 horas, Atlas Motos y Refacciones Enrique vs Piratas de Alvarado de la Sub 23.

