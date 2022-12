PELÉ ES ETERNO.

Emociones Compartidas. Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Se fue O Rei Pelé. Después de batallar durante un mes en el Hospital Israelita Albert Einstein, en Sao Paulo, contra cáncer de colon, infecciones respiratorias y complicaciones cardiacas y renales, el más grande de Brasil ha fallecido. Así lo informó su hija, Kely Nascimento.

La narrativa actual de lo que es el futbol había sido muy injusta con Pelé los últimos años. Muchos, en la ignorancia, se atrevían a desprestigiar la legendaria carrera que construyó Edson Arantes do Nascimento, queriendo hacer menos el fútbol de la vieja era. Pero no hay futbol moderno sin O Rei. Y es que las épocas son diferentes, ni mejores ni peores.

Un adelantado a su tiempo, en el extenso sentido de la palabra. Todo lo que le admiramos después a los genios de los diferentes momentos de la historia futbolística, Pelé lo había hecho primero. No hay revolución de este deporte sin el astro brasileño. Con su talento en magnitudes no vistas antes de él y un poderío técnico y físico absoluto, conquistó el mundo en tres ocasiones distintas (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970) y anotó 757 goles en partidos oficiales, ascendiendo a 1,283 incluyendo los compromisos amistosos, que en esos tiempos eran de suma valía y seriedad al enfrentarse con escuadras europeas.

Jugó toda su vida en, por y para Brasil. No había que irse a otro lado porque entre las décadas de los 60 y 70 allí se encontraba el mejor futbol del mundo. Estuvo 19 temporadas con Santos, ganándolo todo y convirtiéndose en el máximo ídolo y referente del equipo de Sao Paulo y del futbol brasileño. Con La Verdeamarela jugó cuatro Copas del Mundo y ganó tres de ellas, la primera con 17 años, otorgándole a Brasil la grandeza de la que goza hoy. El niño de Minas Gerais se había presentado ante el mundo como el rey de este deporte y popularizando la mayor de sus aportaciones: el Joga Bonito.

Antes de que llegaran los debates y discursos, muchas veces insensatos, sobre quién merece ser llamado el mejor de todos los tiempos, antes del México 86 de Diego Maradona o la gran época reciente de Lionel Messi, estuvo Pelé, que se comió al mundo e inventó todo lo que había por inventar. El primero que se vio como insuperable y que hizo cuestionarse a un planeta entero sobre cómo se llegaban a tales capacidades y hazañas deportivas.

Que en paz descanse, O Rei. Los recuerdos y las historias permanecerán por siempre, un legado inconmensurable como este es un poco más que eterno. Mucha fuerza a la familia.

No me cabe duda que se reencontrará con su viejo aliado, Garrincha, y, con todo lo que haya sucedido en vida resuelto, desempolvarán las dorsales diez y once de La Canarinha para hacer magia juntos de nuevo, como hicieron acá tantas veces.

