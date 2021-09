Pelé deja la sala de cuidados intensivos tras ser operado de un tumor. A más de una semana de que fue intervenido para removerle un tumor del colón, Pelé dejó la unidad de cuidados intensivos y continuará su recuperación en el hospital Albert Einstein. A través de una publicación de Instagram, el Rey agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días.

"Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!" el mensaje de Pelé, ya recuperado y en casa. pic.twitter.com/4YgQYIqFJ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2021

“Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No piensen ni por un momento que no he leído los miles de mensajes de cariño que he recibido por aquí”, dijo la leyenda del futbol mundial. Pelé acompañó su texto con una fotografía suya en la que alza ambos puños.

Asimismo, expresó su optimismo sobre su recuperación y señaló que está lista para continuar con su lucha tras ser operado.

Pelé deja la sala de cuidados intensivos tras ser operado de un tumor en el colon

“Muchas gracias a cada uno de ustedes, que dedicaron un minuto de su día a enviarme energía positiva. ¡Amor, amor y amor! Ya he salido de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar 90 minutos más el tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!”, añadió.

Pelé fue dado de alta de Cuidados Intensivos y seguirá su recuperación en una habitación común.

"Amigos, no piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes amorosos que he recibido en las redes. Muchas gracias a cada uno por tomarse un minuto ¡Amor, amor y amor!". pic.twitter.com/lsKrDrUA30 — VarskySports (@VarskySports) September 14, 2021

Por su parte, el hospital Albert Einstein, en donde fue ingresado el pasado 31 de agosto Pelé, mencionó que el histórico futbolista presenta “buena evolución clínica y permanecerá en recuperación en su habitación”.

🇧🇷 El mensaje de Pelé



✍️ "Muchas gracias a ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra" pic.twitter.com/RIrXn6kiAc — El Gráfico (@elgraficoweb) September 14, 2021

Pelé ha padecido un desmejoramiento en su salud en los últimos años. El brasileño indicó que los problemas que ha sufrido se deben a su edad. El Rey está próximo a cumplir 81 años de edad y buscará festejarlos fuera de una clínica.

