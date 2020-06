Pelé asegura que México fue su lugar favorito para jugar. El mítico Estadio Azteca vio consagrarse como figura a Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. En el mundial de México 70’, el brasileño puso el mundo a sus pies al levantar su tercera Copa del Mundo.

A 50 años de aquel mundial, considerado como uno de los mejores en la historia del balompié, Pelé aseguró que el mejor lugar donde jugó futbol fue en México.

“De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo me pregunta ¿Pelé, que piensas, cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? (…) un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy digo nuevamente fue México”, confesó el ex jugador de 79 años.