Se daba como un hecho quese perdería la Vuelta de la Copa del Rey ante Sevilla.

Pedri González, mediocampista del Barcelona, sufrió un estiramiento muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Según reportó el club el domingo pasado, y se advertía que estaría unas dos semanas de baja. Sin embargo, el juvenil trabajó al parejo del equipo este martes. Y tiene amplias posibilidades de aparecer en la convocatoria contra el Sevilla y de ser titular.

De entrada se daba como un hecho que Pedri se perdería la Vuelta de la Copa del Rey en la que el Barça intentará remontar un 0-2. Y también el partido ante el París Saint-Germain del próximo 10 de marzo en el que los culés tienen una desventaja de 4-1.

El Barcelona no fijó un periodo aproximado de la baja del futbolista, pero se especuló que la misma podría prolongarse durante dos o tres semanas, en función de la evolución de la lesión.

El medio consideró que el club culé tiene aún oportunidad de llegar a la final de Copa del Rey.

Sin embargo, desde el domingo en su cuenta de Twitter, el futbolista de 18 años festejó que su lesión no fue de gravedad. “Muy contento porque no tengo nada importante, por el partidazo y por la gran victoria de ayer. Desde ya motivado y trabajando para volver en poco tiempo con el equipo”…

El propio entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, señaló que no puede explicarse la evolución de Pedri y prácticamente aseguró que cuenta con él para intentar la remontada ante el Sevilla este miércoles en el Camp Nou.

Pedri se recuperó milagrosamente y Barcelona cuenta con él.

“¿Pedri? Hay cosas que casi no se pueden explicar, y también me sorprendí ya ayer por la tarde cuando no sintió molestias al hacer trabajo individual, hoy con el grupo tampoco… esperaremos a mañana, pero creo que podrá estar en la lista”, comentó Koeman en conferencia de prensa este martes.

