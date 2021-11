Pedri gana el premio Golden Boy de Tuttosport. Pedri continúa con su exitoso inicio de carrera al llevarse el premio Golden Boy, entregado al mejor futbolista menor de 21 años de Europa. El canterano de Barcelona superó ampliamente a su más cercano perseguidor, Jude Bellingham (Borussia Dortmund) para llevarse a casa este reconocimiento.

El producto de La Masía tuvo 318 votos y ganó holgadamente este premio al superar por 199 sufragios a Bellingham. La diferencia de votos entre Pedri y el futbolista de Borussia Dortmund en la más amplia de la historia de este reconocimiento.

Tras conocer que había sido el galardonado, el atacante de los Blaugranas agradeció a las personas que votaron por él, así como a su club y su familia.

Pedri gana el premio Golden Boy de Tuttosport; es el primer jugador de Barcelona en ganarlo desde Messi

“Agradezco a Tuttosport este trofeo del que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los seguidores que siempre me han apoyado en este 2021 que ha sido simplemente increíble para mí. Y por supuesto, muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí día tras día sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy”, dijo.

Por su parte, Xavier Jacobelli, director de Tuttosport, medio que entrega este premio, reconoció el trabajo de Pedri y detalló los votos de primer lugar que tuvo. “Es un merecido triunfo. De los cuarenta periodistas que votan en representación de los diarios más ilustres de nuestro continente, 24 lo sitúan en el primer lugar, otros nueve en el segundo puesto y tres en el tercero”, señaló.

Pedri se convirtió en el más reciente jugador de Barcelona en que se agencia este reconocimiento. El último integrante de los Culés que recibió el Golden Boy fue Lionel Messi en 2005. Pedri será laureado el próximo 13 de diciembre en la ciudad de Turín, Italia.

