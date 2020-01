Paulo Goncalves muere en pleno Rally Dakar. El piloto portugués Paulo Goncalves murió durante la séptima etapa del Rally Dakar realizada este domingo. Fue la propia organización la que informó el deceso del experimentado motociclista a través de un comunicado de prensa.

Según lo informado por el Rally Dakar el lusitano de 40 años sufrió una caída en el kilómetro 276 del especial corrido el día de hoy. Alrededor de las 10:08 horas (tiempo local), los organizadores recibieron una alerta de este incidente y enviaron un helicóptero médico que localizó al motociclista ocho minutos más tarde.

Goncalves fue encontrado inconsciente tras sufrir un paro cardíaco. Después de recibir reanimación cardiopulmonar, el competidor fue trasladado al Hospital Layla en dónde fue declarado muerto.

De acuerdo a reportes, el piloto Toby Price, actual ganador de la competencia, fue el primer en llegar al lugar del accidente y auxilió al lusitano. Debido a este gesto, Price culminó con una hora más de competencia durante la etapa de este día.

On one of the Dakar's saddest days, Portuguese rider Paulo Gonçalves left us.

Present throughout the Dakar's history, everyone in the Dakar family will forever hold him in their hearts.

Rest in peace, Paulo#Dakar2020 pic.twitter.com/b1bEudE9Li

— DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020