Paulo Dybala confiesa estar infectado de coronavirus. El argentino paraliza a la Juventus y la selección de su país.

Dybala delantero de la Juventus comunicó a través de su cuenta de Twitter, que está infectado con coronavirus.

En primer lugar, en compañía de su pareja, Oriana Sabatini, que también contrajo el virus junto con Dybala.

Luego de hacerse una serie de estudios, los resultados fueron que ambos son portadores de coronavirus y aquí el mensaje de Dybala.

“Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo”, redactó Dybala.

“Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼”, citó Paulo Dybala en twitter.

“Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! “, Dybala en italiano.

Además, “hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages”, Dybala en inglés.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Para la Juventus es un golpazo ya que Dybala es el tercer futbolista del plantel que se ve afectado por esto tras los casos de Daniele Rugani y de Blaise Matuidi.

Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus y ahora el caso de Paulo Dybala alimenta la preocupación ya que ninguno parece estar a salvo de la pandemia

El equipo de Dybala y Cristiano está en pie de guerra con la Serie A porque varios equipos buscan volver a entrenar, entre ellos, Napoli y Cagliari, pero desde Turín se niegan totalmente.

