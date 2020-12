Paul Aguilar revela malos tratos de América. Paul Aguilar volvió a la carga y criticó una vez más a América, después de que se anunciara su salida del club. El lateral derecho reveló que la directiva de las Águilas no se comunicaron con él cuando su padre falleció hace algunos meses, detalle que sí realizó Jesús Martínez, presidente de Pachuca.

🦅En @VamosAmericaTV …



🗣️"América para mi fue muy importante, fue el club de mis amores, pero hay que entender que esto es así , se cortan caminos": Paul Aguilar platicó en exclusiva con @fersillo22



👉🏻:https://t.co/jDBtB3SKuM#VamosAmérica | #PaulAguilar | #SomosAmérica pic.twitter.com/6sMDBaDowy — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 6, 2020

“Siempre lo he dicho, siempre voy a estar agradecido con Pachuca que fue el que me dio la oportunidad. Jesús Martínez, una persona extraordinaria, que en todo momento estuvo en contacto conmigo ahora que estuvo el fallecimiento de mi padre, cosa que la directiva del Club América no hizo, pero bueno”, expresó Aguilar en entrevista con TUDN.

Paul Aguilar salió molesto con los directivos del #América https://t.co/Lq46hSRz2M — En Pelotas Mx (@MxPelotas) December 6, 2020

Paul mencionó que detectó algunas “cosas” que le indicaron que las Águilas no tenían interés en él, pero pese a esto mencionó que considera a los Azulcremas “el club de sus amores”.

“Van saliendo cosas que te das cuenta que no le interesas al club, pero América para mí fue muy importante, el club de mis amores que siempre voy a seguir amando, lo voy a seguir, pero también hay que entender que esto es así, se cortan caminos”, añadió.

OFICIAL. Después de 9 años y 357 partidos, Paul Aguilar se marcha del Club América. Ganó 7 títulos con las águilas: 3 Ligas MX, 2 Concachampions, 1 Copa MX y 1 Campeón de Campeones. En su momento, referente del club de Coapa y uno de los mejores laterales del fútbol mexicano. pic.twitter.com/oCshYmX9BN — Invictos (@InvictosSomos) December 2, 2020

Por último, Paul Aguilar reveló que hasta el momento no ha recibido una oferta para continuar su carrera, sin embargo, expresó que ha sostenido conversaciones con Austin FC, escuadra que hará su debut en la Major League Soccer en 2021. “La realidad es que no hay nada. Hay pláticas con varios, pero hasta el momento nada concreto. Sería aventurarme a decir algo que no es un hecho”, finalizó.

