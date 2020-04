Paul Aguilar expresa su deseo de retirarse con América. Paul Aguilar ha sido uno de los pilares del americanismo en los últimos años. Desde su llegada a las Águilas en el Apertura 2011, el lateral derecho ha ganado una cantidad importante de títulos e incluso ha portado el gafete de capitán del equipo. Por este motivo, el defensor expresó su deseo en retirarse del futbol en esta escuadra.

“Me veo retirándome en América, es una realidad que me queda de aquí a diciembre el contrato. No quisiera poner fin a mi carrera todavía, me queda un rato más. Sea donde sea, titular o en banca, me toca el poder apoyar a mis compañeros y al club para poder darles lo mejor”, declaró el canterano de Pachuca.

🗣️Miguel herrera: “Paul Aguilar se va a retirar en el #ClubAmerica, hoy no está en la cabeza del América Rubéns Sambueza, hasta que nos juntemos con Santiago Baños, América no ofertará por el por que tiene 36 años y lo de Paul ni pensarlo, el es mexicano y rubens extranjero” pic.twitter.com/J12r0EKBhS — Mimo El Águila 🦅 (@mimoelaguila) April 24, 2020

Aguilar reveló que tiene una meta muy clara de continuar con América y esta es convertirse en uno de los futbolistas con más títulos en el club. Lógicamente uno lo que quiere es siempre jugar y ganar títulos, ojalá pueda llegar o superar la marca de los más ganadores del futbol mexicano antes del retiro”, añadió.

Desde su llegada a Coapa, Paul Aguilar ha levantado en tres ocasiones el cetro de la Liga Mx (Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018). Además de una Copa Mx (Clausura 2019), un Campeón de Campeones (2019) y dos Ligas de Campeones de la Concacaf (2015 y 2016).

Paul Aguilar está a 10 partidos de convertirse en el lateral con más juegos oficiales en América. — Apunte 1916 (@apunte1916) April 26, 2020

Previo al parón del Clausura 2020 por la pandemia de COVID-19, el lateral había disputado los 10 partidos del torneo y totalizaba 897 minutos jugados. Además, acumula cuatro tarjetas amarillas y no ha visto la roja.

