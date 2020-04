Pau Gasol: Podremos estar aislados, pero en esto estamos juntos.

Es como si hubiéramos vivido un año en las últimas dos semanas.

De una persona en aislamiento a otra, espero que tú y tus seres queridos estéis sobrellevando esta crisis lo mejor posible.

Un día estábamos yendo a nuestros trabajos, pasando el rato con amigos y comiendo en restaurantes. Los playoffs de la NBA estaban a un mes de distancia. Yo estaba ocupado rehabilitándome de una lesión que me había dejado fuera del baloncesto competitivo por poco más de un año. Los Juegos Olímpicos de Tokio aparecían en el horizonte y esperaba estar listo para sumarme a la selección de España, para los que habrían sido mis quintos Juegos Olímpicos.

Y entonces, de pronto, todos estábamos en aislamiento. Estado de alarma. Restricciones de viajes. El mundo se había paralizado.

He estado reflexionando sobre lo que significa el confinamiento. Para quienes están seriamente enfermos, es una emergencia mortal: están aislados en hospitales. Están solos, peleando contra el virus, apenas acompañados por el personal médico. Otros están enfermos en sus casas, en cuarentena en sus hogares, alejados incluso de los miembros de sus familias. Y luego están los trabajadores de sanidad: doctores, enfermeros, técnicos, el personal de emergencias. Con justicia los celebramos como héroes, pero ellos también suelen estar aislados de sus seres queridos, ya que se exponen al contagio por tratar a sus pacientes.

Los demás estamos aislados de un modo distinto. Millones de personas en todo el mundo están confinadas en sus casas. En un instante, nuestros mundos se han reducido al tamaño de un salón. Estamos separados de nuestros amigos, familiares, vecinos y colegas, y nuestra única conexión posible con ellos y con el exterior es a través de nuestros móviles, televisores y ordenadores. Nos hemos convertido en habitantes de nuestras propias islas.

La esperanza radica en que nuestro confinamiento ralentizará la transmisión del virus. En esta nueva y extraña realidad, los que estamos en este último grupo somos los afortunados. Si tenemos suerte, estamos incluso pasando un buen rato con nuestra familia. Pero para mucha gente no se trata en absoluto de un tiempo afortunado. Se han perdido trabajos. Las tiendas y las escuelas han cerrado. Los hospitales están desbordados y las provisiones médicas escasean. La incertidumbre nos invade. ¿Se contagiarán mis seres queridos? ¿Existirá una vacuna? ¿Cuándo volverá la vida a la “normalidad” y cómo de “normal” será esa realidad? El daño en nuestra salud mental puede ser más grande del que nos imaginamos.

Pau Gasol: Podremos estar aislados, pero en esto estamos juntos.

Y aun así, para muchos de nosotros, estar aislados dificulta entender qué está realmente sucediendo en lugares más severamente golpeados por el virus.

Puedes seguir las noticias, pero dependiendo de dónde vivas, lo que ves desde tu ventana puede no coincidir con lo que ves en la televisión. Sabemos que hay un fuego voraz, pero en nuestra calle, en nuestra comunidad, puede no haber nada de humo. El brote puede sentirse como si estuviera pasando en otro sitio.

España, mi país, es uno de los lugares más afectados del planeta en este momento. He escuchado describir a la situación en España como “apocalíptica”. La cantidad de muertes está ahora en el segundo lugar, solo superada por Italia. Toda la población tiene la orden estricta de permanecer en sus hogares. Los profesionales médicos están trabajando sin descanso. Ofrecen su experiencia para salvar vidas, y en algunos casos también están jugándose su salud e incluso su vida. Al menos el 14 % de los trabajadores de sanidad en España se ha infectado con el virus.

En el pasado podíamos esperar que la pandemia no llegara a nuestra comunidad, pero los datos contrastados indican que ya está aquí. Estados Unidos tiene ahora más casos reportados de COVID-19 que cualquier otro lugar del mundo. A menos que todos tomemos extremadamente en serio el distanciamiento social, la tasa de contagio saturará nuestros sistemas de salud. Según un estudio reciente de Harvard, si los estadounidenses no “aplanan la curva” rápidamente, unas 20 millones de personas podrían requerir hospitalización en los próximos meses, y más de cuatro millones podrían necesitar cuidados intensivos.

Ese desbordamiento forzaría a los hospitales a postergar cirugías y otros procedimientos para salvar vidas, poniendo a su vez a más personas en riesgo. Los médicos en Estados Unidos se están preparando para un panorama aterrador: racionar la salud. Si los respiradores y las camas de terapia intensiva se agotan, como este artículo del Wall Street Journal explica, los hospitales se verían forzados efectivamente a tener que decidir quién vive y quién muere. Es un pensamiento espeluznante, pero ya se está hablando de casos en países como Italia y España. No podemos pensar que no pasará lo mismo aquí.

Pau Gasol: Podremos estar aislados, pero en esto estamos juntos.

Una de las historias que me llegan de España realmente me ha conmovido. En una de las zonas más concurridas de Madrid, no muy lejos del aeropuerto, hay un centro comercial llamado Palacio de Hielo. Es un gran complejo con tiendas y con restaurantes, y la atracción principal es una pista olímpica de patinaje sobre hielo. Hoy, sin embargo, el centro comercial está vacío, porque los españoles están obligados a quedarse en sus casas por la medida nacional. Y la pista de hielo, mientras tanto, se ha convertido en una morgue improvisada. Piensa en ello: una pista de hielo… ahora es una morgue. En los últimos días, Madrid anunció que estaba convirtiendo un segundo edificio en otra morgue. Así ha cambiado la vida en España en tan poco tiempo.

Imagina, por un momento, que un estadio de la NBA de tu ciudad se convierta en una morgue o en un hospital desbordado. Imagina no solo una recomendación de distanciamiento social, sino una ley que obliga a la gente a quedarse en sus casas. En España, como en Italia, los familiares no tienen permitido visitar a los parientes moribundos — para dar el último adiós — por temor a que se propague el virus. Las mujeres que dan a luz no pueden tener a sus seres queridos al pie de la cama en el hospital. Las bodas están canceladas. Los funerales se llevan a cabo sin asistentes. Es un tipo de aislamiento completamente distinto al que se ha instaurado por el momento en Estados Unidos.

Pau Gasol: Podremos estar aislados, pero en esto estamos juntos.

Difícil no sentirse indefenso. Estoy aliviado de que mis padres, mis dos hermanos y el resto de nuestras familias estén bien… por ahora. Pero conozco a mucha gente en España que está enferma, incluyendo a dos empleados míos que tienen los síntomas, y sin embargo deben permanecer en sus casas porque los tests para coronavirus están solo disponibles para los casos más extremos. Un ex compañero de la Selección española regresó a su casa esta semana y se recupera del virus después de haber estado en el hospital.

Con el deporte suspendido, creo que los atletas estamos sintiéndonos más conectados que nunca con nuestras comunidades, nuestros seguidores y el resto del mundo a nuestro alrededor. Me ha gustado mucho ver esta reciente conversación entre Steph Curry y el doctor Anthony Fauci y percibir el compromiso de Drew Brees con la gente afectada en Nueva Orleans. La semana pasada, Rafael Nadal y yo nos unimos a la Cruz Roja para lanzar una campaña —a la que llamamos #NuestraMejorVictoria— para que los deportistas colaboren en la lucha contra la COVID-19. Espero que este sea apenas el comienzo. Necesitamos que los deportistas de todo el mundo unan fuerzas, que sigan utilizando sus plataformas para compartir información vital sobre la pandemia y que puedan unir a la gente más allá de las culturas y las fronteras. ¡Hagámoslo!

Y sin embargo mi mente sigue regresando a ese centro comercial. Para mí, es el símbolo más terrible de esta crisis: los sitios a los que solíamos ir para divertirnos y para estar juntos —como una pista de hielo— se han convertido en tristes recordatorios de la gravedad de esta crisis.

Es también un recordatorio de todo lo que dábamos por hecho cuando las cosas eran “normales”: los conciertos, eventos deportivos, fiestas de cumpleaños, reuniones, restaurantes, viajes. Esas son algunas de las cosas que les dan significado a nuestras vidas.

Pero incluso en aislamiento encuentro muestras de esperanza.

Pau Gasol: Podremos estar aislados, pero en esto estamos juntos.

Cada noche, en toda España, sucede algo extraordinario: a las ocho de la tarde, las ciudades silenciosas irrumpen en aplausos. Las personas salen a las ventanas para homenajear y brindar su apoyo a los trabajadores de sanidad del país. El aliento y los cánticos duran unos quince minutos, y luego todos regresan a su confinamiento hasta la noche siguiente. Tributos similares han comenzado a verse en distintas partes del mundo.

Ahora mismo necesitamos esa mentalidad. Este es un momento de incertidumbre y no hay mucho que podamos controlar por el momento, pero aun así tenemos algunas opciones. El modo en que respondamos a esta pandemia, y a lo que vendrá después, definirá este momento en nuestra historia. ¿Saldremos de esto agradecidos y unidos o resentidos y divididos?

Depende de nosotros.

(The Players Tribune)

Síguenos Twitter @ElDictamen en