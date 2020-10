Patriotas y Jefes jugarían el lunes por la noche. La NFL determinó posponer el partido entre Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jefes de Kansas City de este domingo, después de que se detectaran casos de coronavirus en ambos equipos, sin embargo, a 24 horas haber hecho este anuncio, la Liga se prepara para develar la fecha en la que se disputará este compromiso.

New England Patriots reporta un caso positivo a coronavirus

Adam Schefter, de ESPN, informó que se trata del quarterback Cam Newton, quien no estará en el partido ante Kansas City Chiefs. Los New England Patriots sufrirán una gran baja e … – https://t.co/VC4etdsN6b pic.twitter.com/PkbCzgCGAC

— Rumbo Nuevo (@rumbonuevo) October 3, 2020