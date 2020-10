Patriotas y Jefes jugarán esta noche. Tras recibir solamente resultados negativos en la última ronda de pruebas de detección de COVID-19, la NFL confirmó que el partido pospuesto entre Patriotas y Jefes se realizará la noche de este lunes. El encuentro dará inicio a las 18:05 horas (centro de México) y se disputará en el Arrowhead Stadium.

The New England Patriots and Kansas City Chiefs returned all negative results, allowing their game rescheduled for Monday night to be played, and the Tennessee Titans have their first day clear of positive results in a week https://t.co/bhoYtlwcMI — The Detroit News (@detroitnews) October 5, 2020

El compromiso estaba originalmente programado a disputarse el domingo, sin embargo, un día antes, la Liga confirmó un par de contagios de coronavirus tanto en Nueva Inglaterra como en Kansas City. Cam Newton, mariscal de campo de los Pats, fue el jugador afectado por el virus SARS-CoV-2 en su equipo.

The Patriots, Chiefs game will air tonight on News 12 Now. The game was postponed from yesterday following a positive coronavirus test. pic.twitter.com/cX8NgOpuVw — News 12 Now (@wdefnews12) October 5, 2020

Por otra parte, Jordan Ta’amu, mariscal del escuadrón de prácticas de los actuales campeones de la NFL, fue el único elemento en dar positivo en las pruebas por parte de los Jefes. Ante esta situación, la Liga dictaminó suspender el partido y esperar los resultados de los tests practicados a todos los jugadores.

Patriotas y Jefes jugarán esta noche tras no detectarse nuevos casos de COVID-19

Tras no encontrar nuevos contagios, la NFL programó para esta noche el compromiso entre Patriots y Chiefs. Asimismo, retrasó el duelo entre Halcones de Atlanta y Empacadores de Green Bay, el cual daba cierre a la actividad de la semana 4. Ahora, este cotejo se disputará a las 19:50 horas (centro de México), 35 minutos más tarde de lo originalmente programado.

Why is Brian Hoyer expected to be the quarterback when the Patriots take on the Chiefs and their omnipotent offense on Monday night? https://t.co/N0Cb1ibsoZ — NECN (@NECN) October 5, 2020

El partido entre Nueva Inglaterra y Kansas City fue el segundo que tuvo que ser postergado este fin de semana debido a los casos de COVID-19. El juego entre Titanes y Acereros de Pittsburgh fue reprogramado para el próximo 25 de octubre, tras conocerse de un brote de coronavirus en el equipo de Tennessee, mismo que ha afectado a una veintena de elementos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.