Patriotas reabren sus instalaciones tras un nuevo caso de COVID-19- Un día después de que detectaran un nuevo caso de COVID-19 que los orilló a cerrar sus instalaciones, los Patriotas de Nueva Inglaterra reanudaron sus actividades de manera presencial. De acuerdo a ESPN, los seis veces campeones del Super Bowl practicaron la mañana de este sábado con normalidad, tras lo acontecido el viernes.

Tras suspender sus entrenamientos del viernes, el club puso al liniero ofensivo James Ferentz en la lista de reservas por COVID-19. Ferentz se perdería el juego de mañana debido a esta situación, después de que tomará todos los snaps en el último cotejo que disputó New England (ante los Jefes de Kansas City).

Nueva Inglaterra está programado, salvo algo extraordinario, a recibir este domingo a los Broncos de Denver, en un compromiso que se debió disputar la semana pasada. Los Pats y los Broncos jugarán a las 12:00 horas en el estadio Gillette.

La NFL determinó posponer por siete días este cotejo después de que los Patriotas detectaran más casos de coronavirus a finales de la semana pasada. Ambos equipos vieron adelantadas sus semanas de descanso ante esta situación.

Broncos announced that RB coach Curtis Modkins has tested positive for COVID-19 and will not travel with the team to face the Patriots.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 17, 2020