Patriotas corta su relación con Stephen Gostkowski. Los New England Patriots continúan con su limpia. Tras romper relación con su mítico mariscal de campo Tom Brady, los ‘Pats’ pusieron fin a su relación con el pateador Stephen Gostkowski.

Gostkowski, de 36 años, fue reclutado por Nueva Inglaterra en 2006 para suplir al legendario Adam Vinatieri. Su salida, tras 14 años con la institución, deja a Matthew Slater (2008) y Julian Edelman (2009) como los jugadores con más antigüedad en los ‘Pats’.

Defendiendo los colores de Nueva Inglaterra, Gostkowski conectó 87.38 por ciento de sus intentos de gol de campo. Su gran puntería le ubica como el quinto mejor de todos los tiempos en este renglón.

Pese a su gran actuación a lo largo de los años donde ayudó a ganar sinfín de partidos a los ‘Pats’, la temporada pasada fue un calvario para Gostkowski. El veterano pateador se quedó fuera de la temporada de manera prematura. SG3 sufrió una lesión en la cadera que lo llevó al quirófano y lo alejó de los emparrillados.

Con Gostkowski lesionado, Patriotas recurrió a Kai Forbath quien fue cortado tras apenas un juego. Confiaron en Nick Folk quien se quedó con el puesto para el resto de la campaña y el partido de playoffs que perdieron ante los Titans Tennessee.

