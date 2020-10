Patriotas cierran sus instalaciones tras detectar un caso de COVID-19. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se preparan para medirse el domingo ante los Broncos de Denver, sin embargo, sus planes sufrieron un nuevo revés este viernes. De acuerdo a ESPN, el equipo cerró sus instalaciones de entrenamiento y mandó a su casa a todos los jugadores y entrenadores tras detectar un caso positivo de COVID-19.

La noticia se da un día después de que Cam Newton y Stephon Gilmore regresaran a las prácticas, después de que fueron dos de los primeros jugadores en contraer el virus SARS-CoV-2, lo que provocó un cambio de programación en los más recientes juegos de Nueva Inglaterra.

Reporting with @FieldYates : The Patriots will be canceling their Friday practice after a positive COVID-19 test, per a source. There is also a second test they are awaiting to confirm is a positive.

Tras no detectar nuevos contagios de coronavirus, el equipo empezaría esta tarde, a las 13:00 horas locales, su entrenamiento, después de realizar las últimas sesiones de manera virtual. Pero todo cambió al conocer este presunto casos de COVID-19.

Hace un par de semanas, los Patriotas sufrieron una modificación en su calendario, después de que Cam Newton diera positivo en las pruebas de detección de coronavirus. Su juego de la semana 4 se retrasó un día. Asimismo, el equipo vio adelantada su semana de descanso para el pasado fin de semana, después de que se dieran a conocer nuevos contagios en el equipo.

If the game could not be played Sunday, the NFL would be presented with its toughest scheduling challenge to date. Both teams, the Patriots and Broncos, had their byes last weekend and bye flexibility is gone. https://t.co/HMCsLPbd8l

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 16, 2020