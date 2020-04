Patriotas busca a su nuevo ‘Tom Brady’. Luego de tomar a ningún mariscal de campo durante el Draft de la NFL, New England Patriots reforzó dicho departamento con dos agentes libres novatos. Se trata de J’Mar Smith y Brian Lewerke.

Con la firme intención de encontrar el sucesor de Tom Brady, los ‘Pats’ salieron del Draft sin mariscales pero con un Plan B. Los scouts sugirieron a Nueva Inglaterra a Smith de la Universidad Tecnológica de Luisiana y a Lewerke de la Universidad Estatal de Michigan.

J’Mar Smith militó por tres temporadas para los Bulldogs de Lousiana Tech. En 2019 fue nombrado ‘Jugador Ofensivo del Año de la Conferencia EUA’. En esa campaña, lanzó para 18 anotaciones y solo sufrió cinco intercepciones. Comandó a su escuadra a un récord de 10-1 en su división.

En tanto, otra de las opciones que observará Bill Belichick esta pre temporada será Brian Lewerke. El nacido en Tacoma, Washington de 23 años estuvo tres temporadas con los Espartanos de Michigan State. Tras lidiar con diferentes lesiones, se repuso y en 2019 completó el 59.6 por ciento de sus pases. En dicha campaña lanzó para tres mil 79 yardas y registró 17 anotaciones y 13 intercepciones.

New Patriots’ quarterback Brian Lewerke is a huge improvement over Tom Brady. He won’t be dropping any passes in the Super Bowl, that’s for sure pic.twitter.com/PYQO1qaciS

— Barstool OSU (@BarstoolOSU) April 26, 2020