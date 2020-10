Patriotas abren sus instalaciones tras no detectar nuevos casos de COVID-19. Un par de días después de que la NFL anunciara que reprogramaría nuevamente un juego de los Patriotas, el equipo de Nueva Inglaterra reabrió sus instalaciones y permitió el regreso de sus jugadores y entrenadores tras detectar dos casos más de COVID-19 esta semana. Stephon Gilmore, jugador defensivo de 2019, fue el más reciente elemento en contraer esta enfermedad.

Cuestionado sobre el estado de salud de Cam Newton, quien fuera contagiado de coronavirus la semana pasada, Bill Belichik no quiso dar información y se limitó a decir que estudiarán la situación de sus elementos “día a día”.

There are no new positives in Tennessee nor New England, but there are now two other positive tests: one for a practice squad player in Chicago, but Bears have been closed since Thursday night, and a strength and conditioning coach in Kansas City, per source. Tracing is ongoing.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 10, 2020