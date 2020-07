Patrick Mahomes y Kansas City acuerdan histórica extensión de contrato. Los Jefes de Kansas City y Patrick Mahomes acordaron un monstruoso contrato que convierte al mariscal de campo en el jugador mejor pagado de toda la historia de la NFL. De acuerdo a Adam Schefter, insider de ESPN, el acuerdo es por 10 y por encima de los 400 millones de dólares, sin embargo, ni el equipo ni el jugador han confirmado el trato.

Con esto, Mahomes continuará como la cara de la franquicia de los Jefes hasta la temporada de 2031. El Jugador Más Valioso de 2018 aún tenía dos años en su contrato de novato, empero, desde hace algunos meses comenzó a trabajar en una extensión que lo mantuviera en Kansas City más allá de la campaña de 2021.

Patrick Mahomes had two years and $27.6 million left on his existing deal — $2.8M this year, $24.8M in 2021.

His 10-year extension is worth over $400M, though it's still uncertain how much over.

So the lowest his 12 year-deal could be worth is $427.6 million. But will be more.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 6, 2020