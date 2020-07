Patrick Mahomes se convierte en socio de los Reales de Kansas City. Hace unos días, los Jefes de Kansas City convirtieron a Patrick Mahomes en el atleta mejor pagado en la historia del deporte mundial. El multimillonario mariscal de campo aprovechó de inmediato su riqueza para incursionar en las Grandes Ligas como dueño minoritario de los Reales de Kansas City.

Los campeones de la Serie Mundial de 2015 anunciaron en sus redes sociales la adición de Mahomes al grupo de socios que encabeza John Sherman, CEO de los Royals.

“Estamos muy orgullosos y entusiasmados de tener a Patrick como nuestro socio en el grupo de propietarios de esta franquicia. Junto con el resto de Kansas City, he visto a Patrick competir y convertirse en un líder extraordinario, tanto dentro como fuera del campo de fútbol americano. Al igual que nuestro grupo propietario, Mahomes tiene un profundo compromiso con Kansas City y una verdadera pasión por el béisbol, que se remonta a su infancia”, declaró el equipo en un comunicado de prensa.

Por su parte, Mahomes mostró su alegría por formar parte de los accionistas de los Reales y expresó su gusto por la ciudad de Kansas City, así como por la oportunidad de poder echar raíces en esa locación.

Super Bowl winning #Chiefs QB Patrick Mahomes is now an owner… of a baseball franchise. He’s become part-owner of the #Royals. The youngest owner in sports history.

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 28, 2020