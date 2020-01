Patrick Mahomes busca ayuda divina con el Papa Francisco. El mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, busca cualquier tipo de ayuda, incluso la divina, para ganar el pase al Super Bowl, el cual disputará ante los Titanes de Tennessee en casa este domingo. El actual Jugador Más Valioso de la NFL mandó la playera que utilizó la semana pasada durante el milagroso regreso ante los Texanos de Houston al Papa Francisco.

El obispo Diócesis de la Iglesia Católica de Kansas City, James Johnston, entregó la indumentaria al Papa Francisco durante su visita al Vaticano. La prenda estaba autografiada por Mahomes y se une a la gran colección de jerseys deportivos que ha recibido el santo padre.

When @BpJamesJohnston met #PopeFrancis today, he presented him with a @PatrickMahomes jersey. The @Chiefs play the @Titans Sunday for the #AFCChampionship. (Pope Francis is a big #Futbol fan, not so much #football, but he is smiling.) (CNS photo/Vatican Media) pic.twitter.com/ozPLhsK537

— Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) January 16, 2020