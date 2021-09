Patricio O’Ward confirma que seguirá en la IndyCar en 2022

Time to go west for a month🤗 up next… PORTLAND. I have incredible memories of that place, and ready to create some more.



Es hora de irnos hacia el oeste para cerrar este campeonato. Primero toca PORTLAND.Tengo recuerdos increíbles de ese lugar, hagamos mas🤗 @ArrowMcLarenSP pic.twitter.com/ijha8ZOmjK