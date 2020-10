Pateador mexicano debuta en la NFL con los Jets. Sergio Castillo se convirtió en el más reciente mexicano en llegar a la NFL, tras debutar este domingo en la derrota de los Jets de Nueva York ante los Bills de Buffalo. El pateador de 29 años consiguió cuatro puntos en su primer partido en la Liga, pero esto no bastó para llevar al triunfo al equipo neoyorquino.

Castillo conectó un gol de campo de 29 yardas en su primer intento en la NFL. La patada del mexicano coronó una serie de 11 jugadas y 67 yardas de los Jets y puso en ventaja a su club. En el segundo cuarto, acertó un punto extra y puso la pizarra 10-0, tras una anotación por tierra de La’Michael Perine.

Sergio Castillo scored 4 points as the New York Jets lost to the Bills 18-10. @elcastidelsur becomes the second #xfl2020 player to score after moving up to the #NFL. #XFL https://t.co/uUZrIz5Q7l

