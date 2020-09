Paso perfecto de FC Bulldogs Trigal en el Torneo de Verano.

La Sub 17 y la Sub 19 se mantienen invictas tras cinco jornadas en la Liga Roberto Oropeza.

Se han completado cinco jornadas del Torneo de Verano de la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González. Y los cuadros del Club de Fútbol Bulldogs Trigal conservaron su calidad de invictos tras ganar durante este fin de semana.

Las escuadras que dirigen el profesor Rogelio Calderón y su auxiliar Daniel Román han cerrado la primera fase de grupos en el torneo con marcha perfecta después de cinco jornadas.

Los equipos Sub 17 y Sub 19 volvieron a ganar para seguir invictos en este torneo y se ratificaron como favoritos para llevarse el título de este certamen.

Destacar que ambas escuadras continúan en pretemporada y preparándose para lo que será su participación en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank. Y la Liga Regional de Desarrollo Oropeza.

Mientras que la directiva de FC Bulldogs mantiene su invitación a jóvenes de las categorías Sub 13 07-08), Sub 15 (05-06). Sub 17 (03-04) y Sub 19 (01-02 y refuerzos 99-00) para que se sumen al proyecto y entrenen como profesionales.

La organización cuenta con un preparador físico certificado para la alta competencia y muchos beneficios más .

Además los entrenamientos son de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas en la cancha 6 de los campos La Primavera.

Para mayores informes los interesados pueden comunicarse con el Director Administrativo Luis Benítez al teléfono 2291073093.

Finalmente en otra liga, el equipo Sub 15 del Centro de Formación Pachuca Veracruz logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Fiestas Patrias de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil de Boca del Río, tras derrotar en esta jornada al Club Atlético Chivería.

