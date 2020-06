Partidos pendientes de la Champions no serán en Lisboa.

En primer lugar la UEFA reconsidera y duelos de Octavos de Final serán en estadios locales en Champions League.

Los partidos pendientes de los Octavos de Final en la Champions League se jugarán en los estadios de cada equipo local para la vuelta, y no en Lisboa, Portugal.

Al menos así lo afirma el diario francés L’Equipe que aclara que la UEFA no moverá la sede de esos encuentros y desdijo lo que había mencionado el rotativo alemán Bild.

En consecuencia los encuentros que no alcanzaron a jugarse de la Champions League para los Octavos de Final, Juventus vs. Lyon.

Barcelona vs. Nápoles, Manchester City vs. Real Madrid y Bayern Múnich vs. Chelsea se realizarán en los estadios donde estaban originalmente programados, eso sí, a puerta cerrada.

La UEFA estima hacer el resto de la Fase Final ya en la capital portuguesa. El organismo rector del futbol europeo comunicará su decisión respecto al futuro de la Champions League el próximo 17 de junio.

Por lo tanto la Liga de Campeones de 2019-2020, interrumpida por el coronavirus, terminará en forma de torneo en agosto, con una final el 22 o el 23 del mes, afirma este viernes el sitio alemán Bild.de.

Para la Europa League, es la región de Colonia, en Alemania, la que tiene ventaja, según el sitio del gran diario popular. Los dos torneos se jugarían con partidos únicos de eliminación directa, a partir de los cuartos de final.

Mientras que las decisiones oficiales sobre estas dos competiciones deben ser tomadas en el comité ejecutivo de la UEFA, previsto el 17 y el 18 de junio.

Partidos pendientes de la Champions no serán en Lisboa.

Además antes del torneo final de Liga de Campeones, habrá que jugar cuatro partidos de vuelta de octavos de final, que fueron suspendidos por el confinamiento en Europa en marzo: Juventus-Lyon, 0-1 en la ida; Manchester City-Real Madrid (2-1); Bayern Múnich-Chelsea (3-0); y Barcelona-Nápoles (1-1).

Finalmente estos partidos podrían disputarse el fin de semana del 8 y el 9 de agosto, según Bild. Atlético Madrid, PSG, Leipzig y Atalanta de Bérgamo ya están clasificados.

Síguenos Twitter @ElDictamen en