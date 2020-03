Paro Nacional de Mujeres sacude al deporte mexicano. Este 9 de marzo, México fue cimbrado con el ‘Paro de Mujeres’, el cual fue llamado desde hace algunas semanas para concientizar a la sociedad sobre la importancia que tienen las mujeres en nuestra vida diaria.

Así es #UnDiaSinMujeres este 9 de marzo en México, el paro que fue convocado por las @brujasdelmar, un colectivo feminista del Estado de Veracruz, la entidad que más feminicidios registró en 2019 https://t.co/IdqnhApPH3 #UnDiaSinEllas pic.twitter.com/6SzEaiMY7y — EL PAÍS América (@elpais_america) March 9, 2020

La violencia que vive este sector importante de nuestra población es alarmante. Cada día son asesinadas, en promedio, 10 mujeres en México decenas más sufren de otro tipo de abusos y atropellos; es por eso que este lunes miles de ellas decidieron permanecer en casa y ausentarse de las labores cotidianas como una reflexión sobre su lugar en nuestro país.

El mundo del deporte no fue ajeno a este importante evento. La Liga Femenil Mx se unió al paro y desde hace algunos días informó que no se realizarían juegos en esta histórica fecha. A través de las redes sociales, múltiples equipos compartieron imágenes de sus canchas de entrenamiento, las cuales se ven vacías ante la ausencia de las futbolistas.

Asimismo, Jesús Sánchez, jugador de Chivas, habló sobre la falta de mujeres en Verde Valle, club en el que entrena el Rebaño Sagrado, y apoyó la causa emprendida.

Paro Nacional de Mujeres sacude al deporte mexicano, múltiples atletas se pronuncian al respecto

“Llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo, nutriólogas, secretarias y fisios) fue muy extraño. NO está chido sin ELLAS Soy hombre pero me educó una MUJER, tengo Esposa, Hija y Hermanas. Las quiero libres y vivas en-chivas”, publicó el ‘Chapito’ en su cuenta de twitter.

Rommel Pacheco, clavadista multimedallista en Juegos Panamericanos, lamentó que se hayan ausentado por un día y llamó a respectar y a cuidar a cada una de ellas.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Hoy es un día muy triste, se siente la desolación; recordemos siempre este día como una llamada de atención para unirnos como sociedad y cuidar, pero sobre todo respetar a las mujeres que son el motor de nuestro país #UnDiaSinMujeres — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) March 9, 2020

Que el día sirva para recordarle a algunos clubes del futbol mexicano que la mujer no puede ser tratada como un ser humano de “segunda categoría” solo porque no significa el mismo negocio que los varones. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 9, 2020

David Faitelson, periodista deportivo, mencionó la necesidad de que los clubes de la Liga Mx dimensionen el valor de las futbolistas y pidió que dejen de menospreciarlas solo por el hecho de que no generan los mismos ingresos que los conjuntos varoniles.

Así la Dirección Jurídica @INEMexico. Sin duda alguna no puede funcionar sin las mujeres que la integran. #UnDiaSinEllas pic.twitter.com/15Eq2lMoWY — Gabriel Mendoza (@gmendozaelvira) March 9, 2020

