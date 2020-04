Paraatleta protesta en Xalapa por falta de apoyos del IVD. Este día, la Plaza Lerdo, ubicada en la ciudad de Xalapa, amaneció con la protesta de del deportista Arturo Chávez Álvarez, quien se plantó frente al Palacio de Gobierno del estado de Veracruz en reclamo a la falta de apoyo que reciben los atletas adaptados en silla de rueda por parte de las autoridades estatales y del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).

Chávez Álvarez exigió el pago de la beca para 100 paraatletas, quienes, de acuerdo a un convenio establecido con el IVD, deberían recibir el pago de 4 mil pesos mensuales. Sin embargo, el deportista acusó que solamente recibían 2 mil pesos y denunció que actualmente han dejado de percibir este apoyo estipulado en la ley.

“Primero…empezamos recibiendo 4 mil pesos, luego llegaron sólo 2 mil pesos y ahora no han pagado”, declaró del atleta veracruzano, que detalló que en lugar de obtener más apoyo por parte del gobierno del estado, debido a que representan a este y a todos los municipios que lo integran, han sufrido recortes hasta del 100% en sus becas.

Arturo Chávez afirmó que las autoridades del IVD han expresado que en estos momentos no cuentan con presupuesto para pagar los apoyos a los deportistas. Agregó que también ha sido notificados que hay recortes al interior de esta dependencia, pero mencionó que esto no es del interés de los afectados.

“Eso no nos interesa, si se puede recortar pero que no se les recorte a los que menos tienen no es justo”, añadió Arturo Chávez. Por último, el atleta hizo hincapié en que son 100 deportistas adaptados en silla de ruedas los afectados por estas medidas por parte del gobierno de Veracruz y del IVD.

