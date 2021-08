Papu Gómez revela que entrenador de Atalanta intentó golpearlo. Alejandro Gómez fue pieza fundamental para que Atalanta se convirtiera en uno de los equipos sorpresas en los últimos años, por eso su salida del club generó controversia. A casi un año de haber dejado al equipo de Bérgamo, el volante ofensivo dio a conocer el verdadero motivo por el que fue traspasado a Sevilla.

Y un día, la verdad salió a la luz: en una entrevista con el diario La Nación, el Papu Gómez reveló por primera vez lo sucedido tras su polémica salida del Atalanta. 🔥😱



El argentino reveló que Gian Piero Gasperini intentó agredirlo al medio tiempo de un partido de Champions League por hacer caso omiso a una orden táctica.

“Me tuve que ir del club. Me esperaba una disculpa del técnico que jamás llegó. Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra un equipo de Dinamarca, el Midtjylland, lo desobedecí en una indicación táctica”, declaró el Papu en entrevista con el diario La Nación.

Papu Gómez revela que entrenador de Atalanta intentó golpearlo y por eso salió del club

Gómez detalló que se disculpó frente al resto de sus compañeros por no atender la orden de su entrenador, sin embargo, se quedó a la espera de que Gasperini hicieron lo mismo con él, después de que, presuntamente, intentó agredirlo.

“Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini. El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva”, agregó.

Tras algunas semanas separado del primer equipo, Papu Gómez obtuvo sus deseos y fue fichado por Sevilla, en donde se mantiene en búsqueda de replicar el éxito que alcanzó con Atalanta.

