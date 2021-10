Papa Francisco agradece a Messi por playera regalada. El papa Francisco mandó un agradecimiento a Lionel Messi por una playera autografiada que le envió. A través de una plática con la agencia Télam, el sumo pontífice mostró su gratitud por el obsequio que le hizo la estrella de París Saint-Germain, a quien aseguró no se le “subieron los humos”.

“Querido hermano, te agradezco la camiseta que me mandaste y la dedicación, siempre con tu sencillez. Me la trajo el primer ministro de [Francia Jean] Castex. Gracias por la cercanía, gracias por el testimonio y que no se te subieron los humos a la cabeza”, dijo el Papa.

Asimismo, Jorge Bergoglio, quien también es argentino, mandó una bendición a Leo. “Que Dios te bendiga y, cualquier cosa, cuenta conmigo”, añadió el líder de la iglesia católica durante la conversación con la agencia de noticias.

La playera que mandó Messi, a través del primer ministro francés Castex, decía: “Para Francisco con mucho cariño” y cuenta con la firma de la Pulga. Además, el jersey fue enmarcado para su protección y conservación.

Messi y el papa Francisco se conocieron personalmente en 2013, cuando el entonces jugador de Barcelona visitó a su compatriota en El Vaticano.

“Nos acercamos a saludarle y fue rápido, había muchísima gente y por momentos se desbordó un poco por la gente. Fue un encuentro cortito, pero muy lindo, no tuve la oportunidad de hablar más con él”, dijo Leo tras la breve visita que tuvo con Bergoglio.

