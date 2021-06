Papá del Kun Agüero explota contra Pep Guardiola. Sergio Agüero puso fin a su brillante trayectoria con Manchester City y firmó el lunes con Barcelona. Sin embargo, el entorno del delantero argentino no se marchó de los Citizens sin quejas.

#FCB 🔵🔴



💥Leonel del Castillo, muy contundente contra el técnico del Manchester City



🗣"Siempre quiere ser el protagonista de sus equipos", aseguró https://t.co/IpUBEwrqy1 — Diario SPORT (@sport) June 3, 2021

Leonel del Castillo, padre del Kun, expresó su molestia por la manera en que mostraron la salida a Agüero e ironizó con las palabras que realizó Josep Guardiola previo al anuncio sobre la no renovación del contrato del argentino.

📻 Leonel Del Castillo, papá del Kun Agüero 🇦🇷, en Radio La Red



🗣️"Primero le dio positivo y el nuevo que le hicieron le dio negativo"



🗣️"Él lo tuvo Covid-19 hace casi dos meses"



🗣️ "No le creo a Guardiola 🇪🇸. Nunca lo quiso, él quiere ser el protagonista de todos los equipos" pic.twitter.com/xAIlIixzwr — El Gráfico (@elgraficoweb) June 2, 2021

“Dijo que Agüero era insustituible y ahora no lo tiene en la plantilla. Esas son cosas de Guardiola, es un gran entrenador. Pero de un día para otro cambia de jugador, te cambia el medio… Nunca sabés si sos titular o no. Hay alguien que dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra que cambiar”, declaró del Castillo en entrevista con Radio La Red.

Papá del Kun Agüero explota contra Pep Guardiola y asegura que el técnico siempre quiere ser el protagonista de los equipos

Asimismo, el papá del Kun criticó a Guardiola por su protagonismo dentro de Manchester City. “No creo en Guardiola. Nunca lo quise, quiere ser el protagonista de todos los equipos”, añadió durante la plática.

"No le creo las lágrimas a Guardiola. Para mi, nunca lo quiso a Sergio. Él siempre quiere ser el protagonista en todos los equipos y no los jugadores"

🔥🔥 Leonel del Castillo, papá del Kun Agüero en @radiolared pic.twitter.com/DZsyHlyXcl — Maximiliano Értola (@maxiertola) June 2, 2021

Finalmente, Leonel del Castillo aseguró que Sergio tuvo ofertas dentro de la Premier League y de la Serie A tras conocer que dejaría a los Sky Blues. “Tottenham, Arsenal y Chelsea estuvieron interesados ​​en él hasta el último minuto. Si no se quedaba en Inglaterra, iría al fútbol italiano”, concluyó.

🤯 "Guardiola nunca quiso al Kun, no creo sus palabras"



👎 "Dijo que era irremplazable y ya no lo tiene en el plantel"



🚨 Leonel del Castillo, padre de Sergio Agüero, habló de su marcha del Manchester City pic.twitter.com/WvSWdAVF1C — BeSoccer (@besoccer_ES) June 3, 2021

Sergio Agüero jugó entre 2011 y 2021 con Manchester City y marcó 260 goles, lo que lo convirtió en el máximo anotador de la historia del club.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen