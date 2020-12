Papá de Checo Pérez se preocupa por el futuro de su hijo. México aún celebra el histórico triunfo de Sergio Pérez en la Fórmula 1, pero el papá del Checo ya piensa en que su hijo podría no encontrar un lugar en algún equipo para la próxima temporada del Gran Serial. En entrevista, Antonio Pérez Garibay aseguró que tratar de animar a su hijo a una semana de que concluya su contrato con Racing Point.

Papá de Checo Pérez manda un dardo: “Hay pilotos que no están a la altura de sus equipos”. https://t.co/BdoBGt4sE8 — Ricardo Cariño (@ricardocarino) December 8, 2020

“Fue increíble pero también un gran compromiso para él, ya ganaste y ahora ¿qué sigue? Como padre yo le trato de dar ánimos, que Dios quiera todo saldrá bien, pero si no tiene todo mi apoyo, le digo que tiene a sus hijos y eso es lo más importante”, declaró Pérez Garibay.

#F1 Cuando sabés que papá hizo historia para su país… 😍



Hermoso momento entre el piloto Checo Pérez y su hijo tras la primera victoria del mexicano en la Fórmula 1. ❤️🏎️🏁🇲🇽pic.twitter.com/MZ4hGqa0Ir — ABC Deportes (😷) (@ABCDeportes) December 7, 2020

El papá del histórico piloto mexicano indicó que su hijo debe prepararse para la posibilidad de que no sea elegido por Red Bull para ser el coequipero de Max Verstappen en 2021, aunque señaló que no desea transmitir su tristeza por la posible salida del Checo de la Fórmula 1. Asimismo, aceptó que está preocupado con lo que vivirá Sergio Pérez tras la conclusión de la campaña 2020.

Checo Pérez afirma que soñó con su primer triunfo en la Fórmula 1

Sergio Pérez gana el Gran Premio de Sakhir

Papá de Checo Pérez se preocupa por el futuro de su hijo tras su próxima salida de Racing Point

“Hay que estar preparado para eso (no ser elegido para el asiento de Red Bull), pero no le puedo transmitir tristeza. Al mismo tiempo gana, estábamos en el mismo cuarto Carola (su esposa), Marilú (mamá de Checo) y Paola (hermana y directora de su promotora) y lloramos, rezamos, gritamos como locos, pero a mí me preocupa lo que sigue”, añadió.

#Video El hijo de Checo Pérez no pudo ocultar lo emocionado que estaba al ver a su papá hacer historia en la F1 y poner en alto a México 🏎 🇲🇽https://t.co/ZqGGMr3QgC — @diario24horas (@diario24horas) December 7, 2020

Por último, Antonio Pérez mencionó que es posible que Racing Point pueda volver a dar una oportunidad al Cheso si en 2021 sus pilotos no entregan los resultados esperados. Además, hizo un llamado a Lawrence Stroll no anteponer a Lance, su hijo, al negocio que es la Fórmula 1.

¿Qué nos estará diciendo Toño, hermano de Checo Pérez? 🧐¿Checo a Red Bull? 🏎🤔 pic.twitter.com/YpNwHgQ5GP — Diana Beas 🇲🇽 (@DianaBeas) December 8, 2020

“Lo veo y lo conozco, pero tiene que disfrutar ahora el triunfo. Luego, puede pasar cualquier cosa, tal vez hasta Aston Martin, si no tiene los resultados que espera pueda volver a llamarlo, Lawrence Stroll no puede pensar sólo como padre, le responde a accionistas y se deben dar cuenta que dejan ir un gran piloto que da resultados”, finalizó.

