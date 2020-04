Paolo Maldini relata las secuelas que padece tras contraer COVID-19. Italia ha pasado momentos muy complicados por la pandemia de COVID-19, la cual ha dejado 156 mil personas contagiadas y casi 20 mil fallecimientos. Esta enfermedad no ha respetado a nadie e incluso ha afectado a algunos futbolistas de la Serie A, así como a una ex figura del balompié de ese país.

En entrevista con la cadena ‘Sky Sport’, Paolo Maldini, ex jugador de Milán y de la selección italiana, detalló que tras lograr vencer al virus SARS-CoV-2 sufrió algunos estragos en sus capacidades físicas. El otrora defensor afirmó que tuvo que detener sus trabajos de gimnasio apenas a los 10 minutos de comenzados, pero descartó que esto se haya debido a su edad (52 años).

