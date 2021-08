Paola Morán estalla contra quienes los critican en México.

“No, no vamos a pasear” dijo la mexicana tras participar en Tokio 2020.

La atleta mexicana respondió a las críticas contra la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos.

La atleta mexicana Paola Morán ‘estalla’ contra quienes critican por el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que no fueron a pasear a Japón, sino a competir; sin embargo, horas después, borró su publicación en redes sociales.

Todo el punto del tweet era para decir que no estoy satisfecha con el resultado y se que se puede más🙌🏾 si a ustedes les duele un resultado imagínense a nosotros , pero no digan que somos mediocres o nos conformamos , Eso NUNCA — Polinnnn (@Paolamoran9) August 5, 2021

En primer lugar, Paola Morán tuiteó en su cuenta personal. “Para todas las personas que comentan ‘nomás van a pasear’, o cosas por el estilo, ¡NO! No vamos a pasear, no, no somos mediocres, vamos a competir, a buscar medallas, por muchas razones a veces no se logra”.

Paola Morán participó en los 400 metros femenil y mejoró su marca personal tras ser eliminada en semifinales de la categoría, luego de acabar en la quinta posición con un cronometraje de 51.06 segundos.

En consecuencia, México suma, hasta este jueves, siete cuartos lugares en los presentes Juegos Olímpicos, además de tres medallas de bronce, lo que generó diversas críticas sobre su desempeño en esta justa veraniega, sobre todo entre usuarios de redes sociales.

Morán de 24 años de edad, agregó que “antes de criticar cualquier resultado, por favor pregúntate si alguna vez has intentado ser el mejor en algo. Es difícil, ¿verdad?”.

“Lo que necesitamos son mexicanos que nos apoyen. Y no, como atleta no nos conformamos, competimos para ganar, no para participar, Y si no lo logramos hoy, buscamos lograrlo mañana”, finalizó la atleta jalisciense.

