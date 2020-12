Paola Espinosa revela que tuvo COVID-19. La pandemia de COVID-19 no solo afectó el desarrollo de los deportes, sino que golpeó directamente a los atletas. Tal fue el caso de la medallista olímpica Paola Longoria, quien reveló este miércoles que padeció coronavirus y que debido a esto tuvo un cuadro leve de neumonía.

Después de semanas difíciles en casa, lo vencí. #PorIvana #PorMéxico NADA ME DETENDRÁ

¡Gracias por su cariño!

“Después de semanas difíciles en casa, les comparto que vencí al COVID-19. Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratado oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento”, expresó la clavadista mexicana en redes sociales.

Una prueba más superada💁🏽‍♀️



Tras dos semanas difíciles, la clavadista mexicana Paola Espinosa dio a conocer que venció al Covid-19

Asimismo, Paola reveló que su pequeña hija Ivana, la cual procreó con el clavadista Iván García, también dio positivo por el virus SARS-CoV-2. “…Lo más doloroso era saber que mi hija Ivana (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia me dio la fuerza para salir adelante por ellos”, añadió.

Por último, Espinosa aseguró que recientemente superó la enfermedad al dar negativo en la última prueba de detección a la que se sometió. Ante esto, la ganadora del Premio Nacional del Deporte aseguró que regresará a los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que serían sus quintos.

Paola Espinosa revela que ella y su hija se contagiaron de COVID-19

“Después de hacerme nuevamente la prueba y dar negativa, ya puedo regresar a entrenar (poco a poco por recomendación médica). Más que nunca quiero estar en el trampolín y competir en mis quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2021, seguir con mis sueños dentro y fuera de la alberca. #PorIvana #PorMéxico, nada me detendrá”, concluyó.

