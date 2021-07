Paola Espinosa elimina polémico tweet debido a que fue “malinterpretado”. La clavadista mexicana Paola Espinosa eliminó el polémico Tweet que causó fudor en redes sociales donde lamentó no disputar la medalla olímpica de oro, junto con Melany Hernández, pues para esta prueba Carolina Mendoza y Dolores Hernández fueron las seleccionadas.

"Tras críticas, Paola Espinosa aclara que su mensaje no es contra ningún atleta" https://t.co/ob21q3kl50 — ꪖꪶⅈᥴⅈꪖ ᥴ (@Aliciahmc) July 26, 2021

“Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros”, escribió en redes.

Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros. 🇲🇽 — Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 26, 2021

El polémico Tweet fue publicado durante la madrugada de este domingo, la atleta escribió en redes sociales que era su turno en Tokio 2020.

“No hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincronizados, medallistas mundiales, y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, escribió.

Paola Espinosa elimina polémico tweet que desató criticas debido a que fue “malinterpretado”

Tras este comentario, la clavadista de 34 años fue bastante criticada, tanto por fanáticos como por ex deportistas mexicanos, como la Gimnasta Ana Lago, quien pidió no demeritar el trabajo de los atletas que asistieron a Tokio 2020.

Pedimos que la gente apoye a sus atletas pero los mismos atletas demeritan el trabajo de sus compañeros… lamentable!



Muchas felicidades Carito y Lolita, muy buena remontada, muy buen 4to lugar olímpico! #OrgullososDeUstedes https://t.co/vcQDRTHJo9 — Ana Lago✨ (@analago95) July 25, 2021

A esto se le sumo la directora de la Conade Ana Gabriela Guevara, quien lamentó los comentarios de Paola.

“Muy lamentable comentario, muy desatinado, muy poco productivo y aportarte para una selección olímpica, las chicas están compitiendo y el derecho de participación lo ganaron en un selectivo; triste y muy lamentable ver una reacción en una atleta de ese nivel sobre todo porque ya es medallista olímpica y sabe lo que implica y genera ese tipo de comentarios al interior del equipo y sobre todo de compañeras de la misma disciplina”, dijo Guevara.

Tras estas críticas, la clavadista de 34 años se vio obligada a explicar y aclarar hacia quien iba dirigido su mensaje.

“Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta; si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de Tokio 2020”, aseguró.

