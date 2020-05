Paola Espinosa busca agrandar su leyenda en Tokio 2020. Con dos medallas olímpicos en su vitrina, Paola Espinosa encara los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin presión. Para la clavadista mexicana, en la próxima justa veraniega no tendrá que ‘demostrar nada’ y buscará subir al podio motivada por su pequeña hija.

“Ya no tengo que demostrar nada, he hecho una carrera bonita, tengo una trayectoria reconocida por gente de otros países y quiero hacerlo porque me gusta, con la ilusión de que mi hija me vea en el podio de los Juegos Olímpicos”, compartió Paola Espinosa en entrevista con la agencia EFE.