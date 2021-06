Paola Espinosa acusa a Ana Gabriela Guevara por no ir a Tokio 2020. Paola Espinosa aseguró que no obtuvo su plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a una rencilla con Ana Gabriel Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte (Conade). La histórica clavadista pidió investigar la administración de la exvelocista y evitar que en futuras ocasiones los boletos olímpicos se entreguen de acuerdo a las relaciones entre directivos y atletas.

Paola Espinosa afirma que ella y Melany Hernández se ganaron su lugar en #Tokio2020 desde el Campeonato Mundial de Clavados de 2019 🗣️🔥🇲🇽 pic.twitter.com/uH5tc20KOe — AS México (@ASMexico) June 22, 2021

“Se debe de investigar, tomar estas investigaciones como se hacen desde hace mucho tiempo y que si tiene que ir (Ana Gabriela Guevara) que se vaya y si no le demuestran nada, que siga adelante, pero que apoye a los deportistas y que no sea tema de que si me caes bien o mal”, dijo la clavadista en conferencia de prensa.

Paola Espinosa habló de su ausencia en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Le dejo a mi México y a mi deporte una plaza olímpica histórica, que no se conseguía desde Atenas 2004, que es final olímpica directa, que logré compitiendo con mi compañera Melany Hernández" pic.twitter.com/2kVDHzV91D — jesus giovanni (@chuchogiovanni) June 22, 2021

Asimismo, develó que en el pasado se negó a respaldar a Guevara tras conocer las irregularidades en su manejo del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), lo que generó las rencillas entre ambas.

“Querían que publicara una carta en la que explicara por qué no quería que desapareciera el Fodepar. Pero yo no quise porque no quería prestarme, porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que no nos iban a dejar sin apoyo, que solo se iba a reestructurar. Yo no quería meter las manos al fuego en este pleito que no era mío”, agregó.

Paola Espinosa no asistirá a JO por conflicto con Ana Guevara https://t.co/wgIuJpbp4g a través de @deportresof — carlos yeme (@carlosyeme) June 22, 2021

La semana pasada, la Federación Mexicana de Natación dio a conocer la lista de los clavadistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y brillaron por su ausencia Paola Espinosa y Melany Hernández.

