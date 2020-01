Panteras de Carolina nombrarán entrenador a Matt Rhule. De acuerdo a reportes, las Panteras de Carolina nombrarán a Matt Rhule como el nuevo entrenador del equipo. El dueño de la franquicia, David Tepper, viajó a la ciudad de Waco, Texas, el día de ayer para entrevista al head coach de la Universidad de Baylor.

Horas después de esa reunión, el propietario de las Panteras quedó conforme con lo que vio en Rhule e hizo lo posible para que el entrenador no asistiera a la cita que tenía con los Gigantes de Nueva York, con quienes se entrevistaría para la vacante que dejó Pat Shurmur.

The #Panthers are hiring #Baylor coach Matt Rhule, source says (as @PeteThamel reported). They are working out the deal as we speak. They did not want him to get on the plane to the #Giants .

Según un reporte de Adam Schefter, insider de ESPN, Carolina firmará por las siguientes siete temporadas y 60 millones de dólares al coach proveniente del futbol americano colegial. Si cumples con los incentivos, Rhule podría devengar hasta 70 millones de dólares con las Panteras.

Panthers are giving former Baylor HC Matt Rhule a seven-year – seven year – deal worth $60 million that with incentives could be worth up to $70 million, per league sources.

Matt Rhule se ha ganado el respecto en el colegial después de transformar dos programas deportivos en poco tiempo. El entrenador tomó a la Universidad de Temple y en su debut tuvo una marca de 2-10, sin embargo, en sus últimas dos temporadas, terminó su estadía con un récord de 20-7 y calificó a la institución académica a un par de Tazones.

Former Baylor HC Matt Rhule is taking the Carolina Panthers’ HC job, as @PeteThamel reported. Rhule was supposed to interview today with the Giants; he didn’t make it there.

Rhule abandonó su cargo con Temple y firmó con la Universidad de Baylor, la cual acaba de pasar por un escándalo de violencia sexual con algunos de sus jugadores de futbol americano. En su primer año, el head coach cerró la campaña con marca de 1-11. Una campaña después, los Osos de Baylor finalizaron con récord de 7-6 y ganaron el Tazón de Texas.

Matt Rhule took over a 4-7 Temple team in 2013 and led them to 2 of their 3 10-win seasons within 4 years.

He took over a Baylor team rocked by scandal in 2017 and had the Bears vying for a playoff spot within 3 seasons.

The man can build and lead a football team.

— Field Yates (@FieldYates) January 7, 2020