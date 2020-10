Panteras cierran instalaciones por caso de COVID-19. La pandemia de COVID-19 dio un respiro momentáneo a la NFL, sin embargo, afectó a un nuevo equipo este lunes. Las Panteras de Carolina anunciaron el cierre de sus instalaciones debido a una prueba positiva de COVID-19. El resultado será confirmado para conocer si no se trató de un falso positivo.

Mientras se realiza un segundo test, el equipo implementó los protocolos de coronavirus de la Liga y no permitió el arribo de sus jugadores a los campos de entrenamiento. Todas las actividades de este día se realizaron de manera virtual y se espera que esta situación no cambie el martes.

