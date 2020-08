Padres adquieren a Mike Clevinger procedente de Cleveland. Los Padres de San Diego han sido unas de las grandes revelaciones de la acortada temporada 2020 de las Grandes Ligas y este lunes dieron un golpe en la mesa en sus aspiraciones de competir por la Serie Mundial. La novena californiana acordó la incorporación de Mike Clevinger, que llegará procedente de los Indios de Cleveland en un cambio que involucró a nueve peloteros.

San Diego recibirá al lanzador derecho, al jardinero Greg Allen y a un jugador que será nombrado más adelante. Por su parte, Cleveland obtuvo a los prospectos Gabriel Arias (7), Joey Cantillo (9), Owen Miller (11), quienes están entren los mejores 11 jugadores jóvenes de la franquicia, además del receptor Austin Hedges, el jardinero Josh Naylor y el lanzador juvenil Cal Quantrill.

Total haul for Cleveland in the Mike Clevinger deal, per sources: RHP Cal Quantrill, LF Josh Naylor, C Austin Hedges, SS Gabriel Arias, LHP Joey Cantillo, SS Owen Miller.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 31, 2020