Padre de Jiménez habla de las ofertas de la Juventus y United. Las grandes actuaciones que ha tenido con el Wolverhampton le han catapultado a Raúl Jiménez para estar en el radar de los grandes de Europa. De acuerdo a los últimos reportes de la prensa del Viejo Continente, el ‘Lobo de Tepeji’ sería del interés de la Juventus y del Manchester United.

Uno de los grandes fanáticos de Raúl Jiménez es su padre. En entrevista con ‘Mediotiempo’, el papá del canterano del América reconoció que es un aliciente para su hijo que equipos de la talla de la ‘Juve’ y del United se fijen en él. Sin embargo, afirmó que de momento no existe ninguna oferta formal.

‘Don Raúl’ detalló que de momento no hay nada en concreto sobre los rumores que colocan a ‘Rulo’ como compañero de Cristiano Ronaldo.

“Ahorita son épocas y tiempos de rumores, primero Dios la liga (Premier) el mes que entra ojalá se reanuda y en eso estamos ahorita. Lo demás, pues no hay nada. Solo lo que él ha comentado de lo que ve uno que publican, pero no (no hay nada) de momento”, expuso y abundó.

“Ya más adelante que haya algo diferente, se verá. Pero ahora sí, son meras especulaciones y rumores”, detalló ‘Don Raúl’.