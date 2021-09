Padre de Jeanette Zacarías rompe el silencio tras muerte de su hija. A menos de una semana de la muerte de Jeanette Zacarías, el padre de la boxeadora rompió el silencio y arremetió contra el hospital canadiense que cuidó a su hija. Esteban Zacarías reveló que la joven de 18 años pasó de respirar sola a perder la vida en cuestión de minutos.

“Me hablan para darme la mala noticia que ya no vive, que su cerebro estaba muerto. Yo sí me molesté mucho porque hace unas horas me habían dicho que respiraba por sí sola y luego que siempre no… mecánicamente ya estaba muerta, su cabeza ya estaba fría”, dijo Esteban durante una conversación con el diario La Afición.

El padre de Jeanette aseguró que recibió la lamentable noticia a través de un mensaje de WhatsApp. Asimismo, aprovechó y lamentó que el referí permitiera un golpe por parte de Marie Pier Houle después de que sonó la campaña. Zacarías señaló que ese último golpe provocó la convulsión de su hija.

“Hay algo que no me gustó en cuestión del referee, del tiempo, el tono de la campana. Para mí ese golpe ya estaba fuera de tiempo, lamentablemente ese golpe fue el que la llevó a la convulsión”, añadió.

Finalmente, Esteban indicó que nunca olvidará a su hija y mencionó que pronto podrá reunirse con ella. “Donde quiera que se encuentre siempre la voy a llevar en mi mente, en mi corazón. Su lugar nadie lo va a ocupar. La amo. Pronto vamos a reunirnos”, concluyó.

Jeanette Zacarías murió el pasado jueves, después de pasar cinco días en estado de coma en una clínica de Montreal, Canadá. La oriunda de Aguascalientes se convulsionó y cayó sobre el cuadrilátero después de ser noqueada por Houle, en la que fue su sexta y última pelea de su carrera como boxeadora profesional.

