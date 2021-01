Paco Memo Ochoa comparte sus síntomas por COVID-19.

El portero del América contó que Nico Benedetti no la pasó bien y que Richard Sánchez está estable.

El portero Guillermo Ochoa compartió con sus seguidores en Twitch cuáles han sido los síntomas que se le han presentado tras haber dado positivo por coronavirus con el América, después del brote que surgió en Rayados de Monterrey e hizo que se pospusiera el compromiso entre las Águilas y Bravos de Juárez.

“Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos pero cada vez me siento mejor. Por favor cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lavarse las manos y como dije, devuelvan los tanques de oxígeno, si no los están utilizando”, comentó.

La Liga BBVA MX ha sido duramente golpeada por los casos positivos por COVID-19 que han sido dados a conocer en los últimos días y por eso, Memo Ochoa hizo un llamado a todos los aficionados al futbol para tomar las medidas necesarias y evitar propagar más los contagios.

“Gracias por el apoyo, Nico (Benedetti) que se sentía mal y pasó mala noche, Richard (Sánchez) que se sentía bien. Entonces los demás compañeros, cuerpo técnico, ahí vamos. Esperemos que no pase a mayores y que no haya más síntomas durante todos estos días que ese es el peligro. Y se hagan como lo ha hecho el Club América.

“En todo momento (han hecho) las pruebas pertinentes para mantenernos lo más cuidado posibles. Hay cosas que están fuera de las manos de los médicos, pero seguiremos para poder jugar. Y darles más alegrías ojalá que no se pospongan más juegos”. Compartió en la plataforma de Streaming.

Paco Memo Ochoa comparte sus síntomas por COVID-19.

Sobre su posible regreso a las canchas con el América, Memo Ochoa dijo que “en cuanto me sienta mejor. Mis resultados salgan negativos y mi carga viral esté baja, pero eso ya me lo indicará el doctor”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.