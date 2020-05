Paco Jémez rechaza someterse a pruebas de COVID-19. Pese a que todos los elementos de la primera y segunda división de España se deberán someter a pruebas de detección de COVID-19, para concretar la reanudación de sus respectivas temporadas; Paco Jémez, entrenador de Rayo Vallecano, expresó su desacuerdo a esta medida y advirtió que no permitirá que la realicen estos tests seguidamente, ya que se demostró que está “sano”.

Paco Jémez: "No estoy dispuesto a hacerme un test cada cuatro días". El técnico del @RayoVallecano lo explicahttps://t.co/xxemDoBwYj pic.twitter.com/kXOqQ5oliR — LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) May 15, 2020

“Eso de que vamos a pasar todos un test habrá que verlo. Yo no estoy dispuesto a estar haciéndome test cada cuatro días, porque no me da la gana. Me iré a mi casa. Uno sí, ya me hecho uno y estoy más sano que una pera. Yo no vería con buenos ojos estar haciendo un test cada cuatro días, por un tema de solidaridad”, declaró el ex técnico de Cruz Azul a ‘El Partidazo de Cope’.

⚡️ Paco Jémez, entrenador del @RayoVallecano, en @partidazocope 😷 "A mi que me firme Tebas que no va a haber riesgo de contagio en el campo" ❌ "No estoy dispuesto a hacerme un test cada 4 días, no me da la gana" 🏠 "Y si no puedo entrenar, me iré a mi casa"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/HFmA9kwgGC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 14, 2020

Jémez, quien suele hacer declaraciones polémicas, acusó a Javier Tebas, presidente de LaLiga, de “apresurar” el regreso del futbol español y mencionó que en el país “aún no se controla la pandemia”. Debido a esto, califica de “prematura” la determinación de buscar la reanudación de la temporada.

Paco Jémez rechaza someterse a pruebas de COVID-19 continuamente

“Ya me parecía justito el día 20, seguimos en una situación sin ningún control sobre la pandemia. Que todos tenemos ganas de empezar sin duda, pero me da mucho miedo que la precipitación lleve a equivocarnos, porque como nos equivoquemos ya no hay vuelta atrás. Los plazos de Tebas me parecen prematuros”, añadió el estratega de Rayo Vallecano.

– "No estoy dispuesto a hacerme un test cada cuatro días. Si no puedo entrenar, me iré a mi casa". Las palabras de Paco Jémez contra Tebas, en @deporteslasexta https://t.co/XEZDOwMAmi — laSexta (@laSextaTV) May 15, 2020

Con la finalidad de regresar a las canchas, en España se aprobó la realización de tests masivos a todos los elementos de un equipo, tanto en la primera como en la segunda división. Hasta el momento, no se ha dado una fecha exacta en la que se podría reanudar la temporada 2019-2020 en ese país.

