Paco Jémez quiere a Lainez en el Rayo Vallecano.

El español, ex DT de Cruz Azul, calificó al mexicano como “un jugador excepcional”.

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, revelo que está interesado en el mexicano Diego Lainez, atacante del Betis que no ha gozado de muchos minutos.

El español, en una entrevista en ESPN, reconoció incluso que el Rayo ya quiso a Lainez en el pasado bajo la fórmula de cesión y le abrió la puerta para el futuro.

“Nosotros le pedimos la cesión al Betis, cosa que al final no pudo ser”.

“Pero, sin ir más lejos, yo quería que viniera al Rayo Vallecano para este año, que estuviera con nosotros”.

“No llegamos a un entendimiento y entonces no pudo, o tal vez el jugador no lo ha creído conveniente pasar a una división menor a pesar de que no estaba jugando”, dijo Jémez.

Sjn embargo, al ser cuestionado sobre un nuevo intento del Rayo por Lainez, Jémez no le cerró la puerta al examericanista.

“Estaría encantado de que pudiera estar en mi equipo, es un jugador excepcional”.

“Yo en mi equipo quiero buenos jugadores, entonces si existe la posibilidad en algún momento de poder coincidir, indudablemente lo haré”.

“Porque a mí me da igual que sea mexicano, polaco, alemán o brasileño, entiendo que es un buen jugador y lo quiero para mi equipo”, recalcó.

Lainez llegó al Betis en el mercado de invierno de 2019 y no ha tenido muchos minutos. Aunque hace unos días el mexicano confesó que está a tiempo de cambiar las cosas en España.

“Me estoy terminando de formar, solo tengo 20 años y aspiro a esto. Ojalá se dé bien, tarde o temprano espero que el proyecto se dé. Fichar por el Betis fue la mejor decisión”, dijo a TUDN sobre su pronta llegada el fútbol de Europa.

